L'asilo dove tutto si è fermato al 16 maggio

A Lugo la scuola comunale dell'infanzia Capucci è chiusa dal 16 maggio scorso. Danni pesanti soprattutto ai pavimenti non hanno consentito di riaprire la struttura ai bimbi e alle educatrici che la frequentavano. Grazie alla Fondazione Specchio dei tempi i lavori verranno fatti, ma serviranno mesi per la loro realizzazione, e per l'inizio del nuovo anno è stato necessario trovare una sistemazione alternativa.

Servizio di Filippo Vendemmiati