Alluvione, l'affondo di Bonaccini: "Non ci sono fondi per gli indennizzi"

“Non c'è nulla per le imprese e le famiglie oltre quei 5mila euro che devono arrivare. Hanno stanziato 2,5 miliardi ma i danni sono di 9 miliardi, quindi non possono bastare”. Così il presidente della regione Bonaccini, a Faenza a margine dell’assemblea regionale dell’Ance, l’associazione costruttori edili. Una preoccupazione, quella sui fondi, condivisa dai costruttori.

L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto su un comparto trainante per l’economia. Il 2022 ha registrato un aumento degli investimenti nel settore delle costruzioni. E il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe portare in regione quasi 6 miliardi di euro entro il 2026. Ma non mancano i problemi, dal rallentamento del mercato immobiliare alla fine dell’effetto superbonus, ai crediti d’imposta che le imprese hanno acquisito dai clienti ma non riescono più a cedere alle banche.

Tornando alla ricostruzione post alluvione, dai costruttori la richiesta di procedere a ritmo spedito, per non perdere tempo prezioso. Con l’impegno a vigilare contro il rischio - sempre presente negli appalti - di speculazioni e malaffare. Servizio di Francesco Rossi