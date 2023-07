Billy e Julie, la giostra dell'amore

E' una prima italiana quella di “Carousel” al Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Sebbene questo classico del musical americano abbia esordito a Broadway nel lontano 1945, non è mai stato rappresentato nel nostro paese. Il compito di portare in scena questo gioiello firmato dalla coppia Rodgers e Hammerstein - autori di tanti titoli storici, quali “Oklahoma”, “South Pacific”, “Il re ed io”, “Tutti insieme appassionatamente” - se lo sono assunti la Bernstein School of Musical Theatre e il Comunale, con la sua orchestra diretta da Timothy Brock.

Musiche bellissime al servizio della vicenda del giostraio Billy Bigelow, un poco di buono innamorato della dolce, ma caparbia operaia Julie Jordan, sullo sfondo di una comunità di semplici pescatori del Maine. Finirà male, ma con un riscatto. Una storia che può ancora parlare al pubblico moderno, scommette il regista Gianni Marras, intervistato nel servizio di Francesco Satta, montato da Fausto Magnani. Sfida vocale e coreografica di tutto rispetto, con canzoni straordinarie, quali “You'll Never Walk Alone” e “If I Loved You”, ed elaborati balletti, tutto validamente interpretato dagli artisti della Bernstein School, diretti da Shawna Farrel, che sentiamo nel servizo.