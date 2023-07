Bologna, 600 rintocchi di campana per ricordare i migranti morti in mare

La campana della Torre dell'Arengo di Bologna - giovedì 6 luglio - ha battuto 600 rintocchi, uno per ciascuno dei migranti morti nel peschereccio partito dalla Libia e affondato al largo delle coste della Grecia, lo scorso 15 giugno. Tra loro c'erano anche tanti bambini. Un dramma che risuona in piazza Maggiore, che in silenzio ascolta.

L'idea, abbracciata dal Comune, è di Alessandro Bergonzoni, colpito dall'ennesima tragedia nel Mediterraneo: “è stata una forma estrema di crudeltà che io non avevo mai visto”. I 600 colpi di campana per Bergonzoni diventano 600 colpe: un appello a non restare indifferenti.

“Questa iniziativa è un urlo di impegno civile, con la nostra città in prima fila per l'accoglienza”, dice il sindaco Matteo Lepore.

Il compito di far risuonare la piazza spetta agli storici campanari bolognesi. Un rito che si ripete ogni 21 aprile, per ricordare la liberazione della città dai tedeschi. La stessa campana che per secoli ha avvisato la città in caso di pericolo, ieri ha suonato per risvegliare le coscienze.

Il servizio di Virginia Novellini (montaggio di Dario Fabbri)