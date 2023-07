Bologna, al via la Città 30. Ma le multe solo dall'1 gennaio 2024

Da oggi (sabato 1 luglio) a Bologna scatta la “città 30”, ossia il limite di velocità a 30 chilometri orari sulle strade urbane, ad eccezione delle principali vie di scorrimento che saranno a 50 km/h. In realtà si tratta di una transizione graduale, con la segnaletica che cambierà nei prossimi mesi. Sanzioni al via dal 1 gennaio 2024, con gli autovelox installati solo sulle strade a 50 km/h e i controlli della pulizia municipale in quelle a 30 km/h.

“L'obiettivo del provvedimento - commenta il sindaco Matteo Lepore - è di arrivare a zero morti sulle strade. Sarà quello l'indicatore di risultato, non il numero delle multe”.

Il servizio di Giorgia Porliod (montaggio di Matteo Cotugno)