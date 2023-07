Bologna in piazza per Zaki

Bologna protesta contro la sentenza nei confronti di Patrick Zaki, condannato a tre anni di carcere in Egitto. Lo studente dell'Università di Bologna dovrà scontare altri 14 mesi in un istituto penitenziario egiziano.

In poche ore una mobilitazione guidata da Amnesty International ha portato in piazza del Nettuno alcune centinaia di persone, tutti insieme per ribadire “Patrick Zaki libero"

Nel servizio di Francesco Maltoni (montaggio Giuseppe Di Marco) le voci degli attivisti e del Rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari