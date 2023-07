Caldo torrido, la difesa degli anziani nelle case di riposo

Giorni di caldo torrido in tutta la regione. Attenzione particolare per le persone fragili, tra cui gli anziani. Siamo andati a Ravenna per vedere come viene affrontata questa emergenza nelle case di riposo.

Nel servizio di Serena Biondini, le interviste ad Antonio Buzzi, presidente di Confcoop Federsolidarietà Emilia Romagna e a Maria Maddalena Tateo, responsabile assistenza Cra Garibaldi.