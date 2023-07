Scuole alluvionate: a Castel Bolognese corsa contro il tempo per il ritorno sui banchi

A Castel Bolognese, nel Ravennate, sono ancora visibili i segni dell’alluvione. La stima totale dei danni è di circa 26 milioni di euro.



Tra le strutture maggiormente ferite, le scuole: in quattro istituti su cinque sono necessari lavori di ripristino. L’obiettivo è garantire l’inizio delle lezioni per il 15 settembre. Cantieri già aperti per rifare gli impianti, elettrico e termico, nella primaria Bassi,. All’esterno, nel giardino, sono ancora accatastati tavoli, sedie e materiali distrutti dall’ondata di fango, che ha invaso il piano interrato.



Lavori in corso anche alle medie, sempre per riparare gli impianti. L’adiacente asilo nido è aperto e funzionante, ma per adeguamenti già previsti dovrà essere ospitato in una struttura temporanea.

La situazione più grave riguarda la scuola dell’infanzia “Camerini-Tassinari”, disposta tutta su piano terra. All’ingresso, tra sacchi di spazzatura, spiccano giocattoli e libri, testimoni della vita prima dell’alluvione. Qui la riapertura dopo l’estate è impossibile.

Servizio di Roberta Castellano, con l'intervista al sindaco Luca Della Godenza