Civitella, a due mesi dalla tragedia l'opera dei Vigili del Fuoco contro le frane

Civitella di Romagna, nel Forlivese, è uno dei luoghi simbolo della tragedia delle frane causate dalle alluvioni.

Nel nostro viaggio nella Romagna ferita, a due mesi da quei terribili giorni, vediamo una situazione ancora difficile, con tante strade ancora chiuse. Ma con anche tante situazioni risolte, grazie ai mutui accesi dal Comune e in particolare grazie all'indefesso impegno dei Vigili del Fuoco, sempre attivi dai primi giorni dell'emergenza. Con il loro intervento, è stato infatti possibile evitare spese altrimenti insostenibili per le casse municipali. Ora il sollievo che i rimborsi, come assicurato al commissario Figliuolo, arriveranno. “Ma resta molto da fare” dice il sindaco Claudio Milandri

Le immagini da Civitella nel servizio di Nelson Bova