Classifica di gradimento amministratori, Bonaccini primo in Italia

Il suo consenso aumenta del 17,6% rispetto alle elezioni e Stefano Bonaccini, con con 69 punti percentuali, si piazza al primo posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione, superando anche i colleghi sempre al vertice come il veneto Luca Zaia e Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia.

Nella classifica del Sole 24ore ha probabilmente pesato il governo post alluvione (le interviste del sondaggio sono state effettuate infatti tra 15 maggio e il 30 giugno)

Per quanto riguarda i sindaci dei capoluoghi di provincia, invece, il punteggio più alto è di Beppe Sala (Milano) con il 65%, seguito da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio Decaro (Bari). Il primo cittadino emiliano-romagnolo con la classifica migliore è Michele Guerra di Parma, al quarto posto in Italia (anche se il suo gradimento cala di 3 punti rispetto alle elezioni) con il 63%, ex aequo con Luigi Brugnaro (Venezia).

Al 13esimo posto Alan Fabbri, il primo sindaco leghista di Ferrara. Poi al 16esimo posto ex aequo il sindaco del capoluogo di regione Matteo Lepore e quello di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

L'unico sindaco donna di un capoluogo di provincia, la piacentina Katia Trarasconi, si piazza al 29esimo posto.

Il servizio di Luana Mazza (montaggio di Dario Fabbri)

Gianluca Zarattini, primo cittadino di Forlì è al 37esimo posto. Dieci posizioni più sotto si trovano Jamil Sadegholvaad di Rimini e Luca Vecchi di Reggio Emilia. Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, è al 67esimo posto in Italia.

Secondo l'analisi della Noto Sondaggi, che ha eseguito lo studio, chi governa è giudicato più per la sua azione amministrativa che per l'appartenenza politica.