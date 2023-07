Figliuolo: "I fondi andranno per primi ai Comuni più piccoli"

"Il primo focus va sul disseto idrogeologico sul quale stiamo già lavorando. La prima cosa che farò, non appena avrò le risorse e dopo aver fatto la ricognizione, sarà erogare i fondi partendo dai Comuni più piccoli e più esposti".

Così il commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, in audizione alla commissione Ambiente, che domani tornerà nelle zone alluvionate. Un miliardo e 28 milioni la cifra stanziata per il 2023, un altro miliardo e mezzo per i prossimi due anni.

“La presenza fisica è importante. Sarò presente, e anche i miei tecnici, sul territorio. Domani sarò a Forlì, il primo agosto a Bologna e i miei giri non si fermeranno qui. Adesso ascolto e porto a casa il lavoro - ha aggiunto Figliuolo - dopo ci saranno giri di verifica e di controllo per capire cosa stiamo facendo". Tra le priorità indicate dal commissario c'è la messa in sicurezza delle scuole in vista della riapertura a settembre.