Figliuolo rassicura i sindaci: "Avrete i soldi anticipati"

Gli indennizzi per cittadini e imprese, i lavori da completare per ripristinare strade, argini e versanti franati e "ricucire pianure e colline lacerate", la massima collaborazione dei territori al Commissario per procedere bene e presto. Sono le priorità emerse ieri nell'incontro che il commissario alla Ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha avuto a Ravenna, nella sede della Provincia, con i sindaci del Ravennate colpiti dall'alluvione, per conoscere da vicino il quadro della situazione e fare il punto sulle questioni aperte. Si tratta del primo degli appuntamenti nelle singole province colpite che il Commissario si era impegnato ad avere già durante il sopralluogo in Emilia-Romagna effettuato la settimana scorsa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Il servizio di Paolo Pini