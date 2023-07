Livelli essenziali di assistenza: Emilia-Romagna al top in Italia

Nel 2021 l'Emilia-Romagna si è confermata in testa alla classifica delle regioni italiane nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ovvero nel garantire le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. A completare il podio sono la Toscana e la Provincia autonoma di Trento, che precede Lombardia e Veneto.

La classifica, compilata dalla Fondazione Gimbe sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, è guidata dalla nostra regione con 281,2 punti, 7 più dell'anno precedente e 7 più della seconda della graduatoria, a cui contribuiscono 22 indicatori suddivisi in tre aree: prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. "E' inequivocabile che la risposta giusta sia la sanità pubblica, di cui siamo strenui difensori. E la nostra resta la migliore nel valorizzare le risorse statali" commentano con soddisfazione il presidente della regione Bonaccini e l'assessore alla salute Donini, che sottolineano però come i fondi a disposizione siano insufficienti chiedendo al Governo risorse e strumenti adeguati, al momento non garantiti.

