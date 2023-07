I volti delle star negli scatti di Harari

L'immagine di Fabrizio De Andrè assopito contro un radiatore, in una pausa della storica tourné con la PFM, è solo una delle innumerevoli che hanno reso giustamente celebre Guido Harari. Fra le tante personalità della musica, dello spettacolo e dell'arte ritratte dal fotografo dagli anni Settanta in poi, la poetessa Alda Merini, astri del rock come Bob Dylan, Lou Reed e Frank Zappa; la cantante e attrice tedesca Ute Lemper ha voluto essere presente all'inaugurazione della mostra al palazzo dei Diamanti di Ferrara: "Guido Harari. Incontri. 50 anni di fotografie e racconti". La grande personale con 400 scatti, oltre a video, copertine di dischi e altri materiali ripercorre tutte le fasi della carriera di Harari, dagli esordi come giornalista e fotografo musicale, passando per l'editoria, la pubblicità, la moda, il reportage, fino a un progetto specifico per i Diamanti.

L'estate del palazzo dei Diamanti offre in contemporanea un'altra mostra: "Thesauros" di Agostino Arrivabene, pittore che rinnova i temi mitologici, ispirandosi all'opera dei maestri antichi.

Quando andare

Le mostre si possono visitare fino al 1 ottobre. “Incontri" e ”Thesauros" sono visitabili tutti i giorni, anche a Ferragosto, dalle 11 alle 20. Previstop un biglietto unico per entrambe le rassegne. Maggiori informazioni su www.palazzodiamanti.it

Servizio di Francesco Satta, montaggio di Alberto Carroli