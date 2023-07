Il Bologna chiude con un pareggio il ritiro di Rovereto

A Rovereto Bologna e Palermo pareggiano 2-2 nell'amichevole che ha chiuso la prima parte del ritiro sia per la squadra di Thiago Motta sia per quella di Eugenio Corini. A decidere la partita le reti di Musa Barrow e Antonio Raimondo per il Bologna, Samuele Damiani ed Edoardo Soleri per il Palermo.

Il servizio di Nicola Zanarini con il montaggio di Marco Sermenghi