Il sindaco minacciato di morte: "La prima volta che succede. Preoccupato per me e la mia famiglia"

“E' la prima volta che mi succede, sono preoccupato per me e per la mia famiglia. E per la nostra comunità, che non merita episodi del genere”. Parla Omar Mattioli, il sindaco di Baricella (Bo), cha ha ricevuto in Comune una lettera con minacce di morte.

“Non so ricondurre l'accaduto a nessun particolare episodio nè dibattito avvenuto sul nostro territorio. Ho la massima fiducia nelle indagini dei carabinieri”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il servizio di Matteo Merli (montaggio di Fausto Magnani)