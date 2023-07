Il vento flagella l'Appennino bolognese e la Romagna

Alba di paura e disagi nell'Appennino Bolognese e in diverse zone della Romagna: forti raffiche di vento hanno fatto cadere rami e piante sulle strade, provocando danni e problemi di viabilità.

A Ravenna alberi e rami sono stati abbattuti in diverse zone della città e del forese, con interventi di polizia locale e vigili del fuoco per liberare le carreggiate. Il Comune ha imposto il “divieto di accesso ai parchi e alle pinete e ai cimiteri". In provincia di Forlì-Cesena i Vigili del Fuoco sono impegnati in un centinaio di interventi, sempre a causa di alberi caduti. A Imola la violenza del vento ha scoperchiato la tensostruttura dello stadio PalaGenius, nel quartiere Campanella.

Molti i disagi alla viabilità e per la circolazione dei treni.

A Monghidoro la sindaca Barbara Panzacchi segnala rami sulla Statale della Futa e raccomanda "la massima prudenza nella circolazione". Anche Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il sindaco Luca Della Godenza chiede massima attenzione, in particolare sulla via Emilia: "Si sono verificati diversi cedimenti di rami e di alcune piante. Siamo al lavoro insieme con il personale del comune per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza".

Il servizio di David Marceddu (montaggio Emanuele Righi)