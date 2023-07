Inizia sotto la pioggia la stagione del Sassuolo. Agli ordini di mister Dionisi, la truppa neroverde ha iniziato la preparazione con una doppia sessione di allenamenti presso il centro sportivo di Vipiteno. Le prime sgambate, prima delle cinque amichevoli già fissate per provare i nuovi schemi e mettere benzina nelle gambe. La prima sarà nel tardo pomeriggio di sabato, con i dilettanti del Real Vicenza.

Il club continua a lavorare anche sul fronte mercato: il primo rinforzo sarà a centrocampo, con l'arrivo dal Frosinone della mezz'ala Daniel Boloca, nazionale rumeno di 24 anni con cittadinanza italiana, chiamato a non far rimpiangere Frattesi, passato all'Inter. Con i ciociari il Sassuolo ha imbastito una maxi operazione, che vede trasferirsi nel Lazio Turati, Marchizza e Harroui. E' atteso nelle prossime ore per vestire il neroverde e allenarsi a Vipiten

o anche il difensore dell'under 21 Mattia Viti, prelevato dal Nizza.

Sul fronte delle cessioni, invece, continuano ad inseguirsi anche le voci su un possibile addio di Domenico Berardi: l'attaccante della nazionale, infatti, resta nel mirino in particolare di Lazio, Roma e Juventus.