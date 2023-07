La sfida alla statica della scala Barozzi

È la scala elicoidale che sfida le regole della statica, uno dei lavori più conosciuti dell'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, perché proprio nella cittadina del Modenese Jacopo era nato nel 1507. Un'idea di scala a chiocciola autoportante, che dà un senso di vertigine.



La scala del palazzo rinascimentale Contrari-Boncompagni ha talmente colpito la fantasia di chiunque l'abbia vista, che l'edificio è conosciuto anche con il nome dell'artista che ha progettato questa meraviglia che sfida le regole dell'architettura.

Il progetto di Barozzi venne realizzato dal "magistro - muratore" Bartolomeo Tristano di Ferrara, a suo modo una star dell'edilizia dell'epoca.

Questo prodigio del Vignola non è l'unico della sua lunga carriera che lo portò presto a Parma, Piacenza, Bologna, Norcia e soprattutto a Roma dove realizzò numerosissime opere (tra le più conosciute villa Giulia) fino alla sua scomparsa nel 1573.

E proprio in occasione dei 450 anni dalla morte, la sua città natale dedica al Vignola una serie di eventi e omaggi anche in rete con le altre città barozziane.



Il servizio di Luana Mazza con l'intervista a Enzo Giachè, guida volontaria di Palazzo Barozzi