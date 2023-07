L'agroalimentare cresce nonostante l'alluvione

Per l'agricoltura l'alluvione di maggio ha rappresentato un brutto colpo: il 42% della superficie coltivata è stata somersa, 9000 le aziende colpite, per 1 miliardo e cento milioni di danni complessivi. Un comparto da risollevare con gli aiuti, ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammì, "per non rischiare dei perdere competitività e quote di mercato".

Nonostante ciò, il comparto agroalimentare dell'Emilia-Romagna nel 2022 ha continuato a crescere: secondo il Rapporto regionale, il valore della produzione si è attestato infatti attorno ai 5,8 miliardi di euro, con un incremento su base annua dell'otto e mezzo per cento. Questo grazie soprattutto agli allevamenti, che hanno contribuito per più della metà.

L'Emilia-Romagna ha dimostrato ancora una volta la forza della sua vocazione per l'agroalimentare, collocandosi al primo posto in Italia per il valore delle produzioni con marchio d'origine, aumentato del 12% fino a toccare i 3,11 miliardi di euro. Una cifra che rappresenta ben il 39% del totale nazionale. A spingere il comparto, che conta oltre 5.800 imprese per le quarantaquattro DOP e IGP, i tre prodotti d'eccellenza Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Aceto Balsamico di Modena, oltre alla Mortadella di Bologna e al Grana Padano.

Altra conferma, la vocazione all'esportazione, che vale 9 miliardi e 300 milioni, e rappresenta qualsi il 16% di quanto venduto all'estero dall'Italia.