L'appello dei sindaci a Figliuolo: "Risorse certe e rapide"

"Figliuolo è capace e farà bene. Ma se non arrivano subito i soldi si rischia di far saltare i bilanci comunali"

E' un coro quasi unanime quello dei sindaci delle zone alluvionate, all'indomani della prima visita del Commissario straordinario scelto dal Governo.

"Intanto sono venuto ad ascoltare, il portafoglio arriverà" ha detto ieri senza accennare a cifre il Generale, che potrebbe arrivare a Ravenna la prossima settimana. Oggi a Roma, intanto, Figliuolo ha incontrato anche il ministro Lollobrigida per discutere dei fondi da destinare alle aziende agricole.



Respinge le critiche sulle mancanze del governo, il senatore di Fratelli d'Italia Lisei. Per il partito della premier Meloni, in ritardo sarebbe invece la Regione con la ricognizione dei danni. Un elenco che conterrebbe anche richieste eccessive.

Nel servizio di Sara Scheggia (montaggio Claudio Franceschini) le interviste al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e al senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei.