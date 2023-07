Le ore drammatiche di Patrick

Patrick Zaki ha passato la prima notte da condannato in una cella di sicurezza presso un commissariato di polizia. Lo ha riferito uno dei legali del suo collegio di difesa. Lo stesso legale ha riferito che lui e gli altri tre avvocati del neolaureato egiziano dell'Università di Bologna Hanno presentato "una richiesta di rilascio al Pubblico Ministero e siamo in attesa di una risposta". Non ci sono invece indicazioni, ha ammesso sempre l’avvocato, circa i tempi della ratifica della condanna da parte del governatore militare e di una possibile grazie presidenziale.

Dall'Egitto il servizio di Leonardo Sgura