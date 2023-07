L'eredità di Chiara: un centro di ascolto per i ragazzi

Il 29 luglio del 2023 Chiara Gualzetti sarebbe diventata maggiorenne, ma la sua vita è stata spezzata a 15 anni, il 27 giugno di due anni fa, uccisa da un ragazzo poco più grande, che è stato condannato anche in appello a 16 anni e quattro mesi.

“La sua vita stava sbocciando”, ricorda un'amica, che assieme al padre, Vincenzo Gualzetti, proprio nel giorno di quello che sarebbe stato il suo diciottesimo compleanno ha inaugurato a Monteveglio, nel Bolognese, la sede dell'associazione 'L'arco di Chiara'. Un luogo fortemente voluto dai familiari - a partire dalla mamma Giusi, morta il primo luglio - che ha l'obiettivo di diffondere la storia di Chiara, per non dimenticare, e sensibilizzare gli adolescenti su tematiche quali bullismo, violenza, diversità, dipendenze.

Nel servizio di David Marceddu le interviste a Martina Puca, amica di Chiara, e al papà Vincenzo Gualzetti.