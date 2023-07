Malamovida, 14 comitati diffidano il Comune

Una diffida corposa al Comune, affidata a uno studio legale e firmata da 14 associazioni di residenti di tutto il centro storico di Bologna. L'oggetto, il chiasso della movida notturna, il degrado, il sovraffollamento di piazze e strade.

La battaglia contro il rumore delle serate estive sotto le due torri continua e stavolta la minaccia è di finire davanti a un giudice, se la situazione non migliorasse. Soprattutto dopo le sentenze che a Brescia hanno stabilito risarcimenti in denaro da parte dell'amministrazione a una coppia che aveva lamentato "danni alla salute".

Due settimane fa a diffidare il Comune per l'inquinamento acustico erano stati i residenti di via Petroni. A quella lettera, denunciano i comitati, nessuno ha mai risposto. Ora l'avvertimento a Palazzo d'Accursio è diventato collettivo.

Il Comune dovrebbe incontrare le associazioni la prossima settimana. "Risponderemo formalmente, la vivibilità notturna della citta ci sta a cuore" recita una nota dell'amministrazione. Che promette: "Dialogheremo per trovare insieme risposte utili ad affrontare il problema in modo strutturale".



Nel servizio di Sara Scheggia, montato da Fausto Magnani, l'intervista al legale delle associazioni, Antonio Petroncini.