Il maltempo all'improvviso: attimi di paura in riviera e nel modenese

Il pino sradicato dalla forza del vento è finito lì, sul tetto di una villetta, dove sta trascorrendo le vacanze una famiglia di Forlì. Il ricordo, per loro, è tornato subito all'alluvione di maggio. In poco tempo il cielo su Milano Marittima si è coperto. All'improvviso pioggia, raffiche e grandine. Poi un boato.

E' bastato poco per ridurre così le strade del paese del Ravennate. Una sessantina gli alberi caduti. Se l'è vista brutta anche una coppia modenese. Stavano mangiando nel loro camper. Non sono rimasti feriti e sono usciti da soli dal mezzo.

Il maltempo ha colpito dalla Romagna all'Emilia: temporali brevi e potenti come a Pavullo. Sempre sull'Appennino Modenese per la caduta di rami disagi sulle strade. Poi è tornato il sole e con lui anche il bollino rosso.

A Forlì una sessantina le richieste di intervento. È andata peggio nel modenese, dove sono state oltre cento quelle pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco per la tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio del Frignano.

Impiegate dieci squadre, da tutti i distaccamenti compresi i volontari VF e tre mezzi aerei per fare fronte ai numerosi alberi caduti ed alcuni tetti scoperchiati, in particolare nel comune di Lama Mocogno e di Pavullo. Nelle campagne del Faentino le coltivazioni sono invece state danneggiate da una fitta gradinata

Servizio di Franz Giordano, montaggio di Tommaso Tardi