Portanova, polemica in casa Reggiana: alcuni abbonati restituiscono la tessera

Continua a far discutere il trasferimento alla Reggiana del centrocampista 23enne Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo. Il giocatore si sta allenando nel ritiro di Cavola, nell'appennino reggiano, agli ordini di mister Sandro Nesta. Ma i tifosi sono divisi.

Servizio di Nicola Zanarini