Omicidio in stazione a Reggio Emilia, arrestato 23enne tunisino

In Francia, dove era scappato, sentiva il cerchio stringersi sempre più attorno a sé, e forse proprio per questo ha commesso l'errore fatale: tornare a Reggio Emilia. Ma appena sceso dal treno, ha trovato carabinieri e polizia, arrivati per arrestarlo. Proprio in stazione dove, secondo gli inquirenti, 45 giorni fa ha ucciso un tunisino di 18enne tunisino.

Il presunto assassino ha 23 anni, è un suo connazionale e da ieri sera si trova in carcere. Entrambi senza fissa dimora, tra i due ragazzi nella notte del 31 maggio scoppiò una lite, pare legata ad un piccolo prestito - appena venti euro - che la giovanissima vittima gli aveva negato. Poi l'aggressione con un coltello e, gettati via i vestiti sporchi di sangue, la fuga in treno a Marsiglia.

Subito è stata avviata la collaborazione tra gli inquirenti reggiani e la polizia francese. Indagini che negli ultimi giorni si sono fatte più serrate, e forse proprio perché si sentiva braccato, il 23enne ha deciso di rientrare in Italia. Un viaggio tenuto sotto stretta osservazione. Ieri sera, quando il convoglio è arrivato, verso le 20.40, ad aspettarlo c'erano le forze dell'ordine.

Il servizio di Virginia Novellini, montaggio di Alberto Carroli.