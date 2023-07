Operazione antidroga a Bologna: maxi-sequestro e due arresti

È il frutto di una indagine classica, fatta di appostamenti e monitoraggi di persone sospette, il maxi sequestro di droga effettuato a Bologna dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura. Operazione che ha portato al ritrovamento di 37 chili di cocaina e 440 chili di hashish, per un valore di 3 milioni di euro, e all’arresto di due uomini, albanesi di 28 e 29 anni con piccoli precedenti, per detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, destinate al mercato bolognese e non solo.

Arresti eseguiti in flagranza in via Vizzani, in un quartiere residenziale della prima periferia, dove gli agenti tenevano d’occhio da tempo movimenti sospetti legati all’approvvigionamento di stupefacenti. E quando hanno visto un passaggio di una busta tra un uomo in moto e un altro che lo attendeva in auto, è scattato il controllo: sono spuntati così oltre 5 chili di cocaina. È seguita una perquisizione in un appartamento poco distante, in via Rocchi, dove sono stati trovati gli altri panetti di droga, una pistola con munizioni, materiali per il confezionamento delle dosi e 11 mila euro in contanti, oltre ad un mazzo di chiavi che ha consentito di aprire le porte di un altro alloggio in zona, in via Fiacchi, dove erano nascosti altri 50 mila euro.



Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Alberto Carroli), l'intervista a Roberto Giuseppe Pititto, capo della Squadra Mobile di Bologna.