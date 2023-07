Pajola e Hackett, il camp coi ragazzi prima delle nuove sfide

Ad Ancona il camp organizzato da Alessandro Pajola: con lui il compagno di squadra della Virtus Bologna, Daniel Hackett, entrambi si sono lasciati alle spalle l'amarezza per lo scudetto sfumato.

Per Pajola è in corso il ritiro a Folgaria, in Trentino, con la Nazionale in vista dei Mondiali, Hackett invece ha detto addio all'azzurro e si concentra già sulla prossima stagione.

Servizio di Andrea Taffi