"Ho fatto il massimo". Dopo la delusione 800, ora l'obiettivo di Greg sono i 1500

Ultimo posto per Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nella vasca giapponese il 28enne carpigiano non è mai stato in lotta per il podio, chiudendo la gara con ben 17 secondi e 2 decimi di distacco dal tunisino Hafnaoui, che ha trionfato con il tempo di 7 minuti e 37 secondi.

L'azzurro ha chiuso in 7.53.68, dovendo dire addio anche al record europeo, fatto registrare nella stessa gara dall'irlandese Daniel Wiffen, quarto con 7.39.19.

Il capitano azzurro, che comunque porterà a casa l'oro della staffetta mista del fondo, proverà ora a risollevarsi nei 1500: sabato 29 le batterie e domenica 30 la finale, dove ritroverà molti degli avversari delle precedenti gare. Sentiamolo al microfono di RaiSport