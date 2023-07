Parma, sostenibilità e riqualificazione per lo sviluppo della città

Rigenerazione e riqualificazione sono le parole chiave del PUG (piano urbanistico generale) di Parma, che presenta vincoli molto rigorosi al consumo di suolo. Si pensa a più verde e più spazio per pedoni e ciclisti. A metà luglio il passaggio in giunta, poi il proseguimento di un percorso partecipativo per raccogliere le osservazioni dei cittadini.

“Il piano servirà a progettare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico”, spiega il sindaco Michele Guerra al microfono di Antonio Boschi