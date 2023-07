Piacenza, nel magazzino Amazon di Castel San Giovanni arriva il "turno mamme"

E' utile soprattutto per avere la possibilità di accompagnare i figli ai centri estivi o all'asilo, e in generale per gestire meglio gli impegni familiari. Nel magazzino Amazon di Castel San Giovanni, nel Piacentino, è stato introdotto il “turno mamme”, dalle 9 alle 17, dedicato alle donne con figli fino a 6 anni.

Soddisfatti i sindacati, che guardano però già a un possibile miglioramento: “vorremmo che fosse esteso anche i padri, che insomma diventasse un turno genitori”, ha detto Veronica Rattazzi, dipendente Amazon e RSU UGL Terziario al microfono di Antonio Boschi