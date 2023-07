Post alluvione, ripresa l'attività delle Cucine Popolari di Cesena

Per un anno, i volontari della sede di Cesena delle Cucine Popolari hanno servito un centinaio di pasti alle persone in difficoltà. Poi l'alluvione, l'acqua e il fango. I volontari sono stati aiutati da altri volontari, e anche dagli ospiti stessi, a spalare e asciugare.

Due settimane dopo, il Comune ha poi concesso una sede provvisoria per far ripartire l'attività e - oltre a chi ne usufruiva in precedenza - i pasti sono stati serviti anche a chi aveva la casa inagibile. Intanto proseguono i lavori nella sede vera e propria, che potrebbe riaprire già all'inizio di settembre.

Nel servizio di Nelson Bova le interviste a: