Post alluvione, Sangiuliano: "Per i danni alla cultura, risorse dai biglietti dei musei"

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato l'abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena, edificio di grande importanza storico-culturale e religiosa che è stato gravemente ferito dall'alluvione: parte delle antiche mura è crollata per il peso del terreno zuppo d'acqua. Altri danni si sono verificati all'interno, esaminato dal ministro in compagnia dell'abate.

Sangiuliano si è poi spostato a Forlì per visitare il seminario vescovile, la cui biblioteca si è allagata. Molti libri preziosi sono rimasti danneggiati; alcuni sono in corso di recupero alla Biblioteca Nazionale di Firenze.

“Faremo una mappatura precisa dei danni al patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna - ha detto il ministro nell'intervista di Serena Biondini - perché vogliamo riportare tutto come prima, se non meglio. Alcune risorse arriveranno anche dai visitatori dei musei italiani perché, su mia proposta, abbiamo inserito nel decreto sull'alluvione un aumento di 1 euro sul biglietto d'ingresso. Un provvedimento entrato in vigore il 15 giugno e lo rimarrà fino al 15 settembre; ed è eventualmente prorogabile di altri tre mesi”.