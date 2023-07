Processo Matteuzzi: Padovani sarà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica

Giovanni Padovani sarà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica, come chiesto dai suoi avvocati difensori durante l'udienza che lo vede imputato per l'omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto 2022. Padovani deve rispondere di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e legame affettivo.

L'uomo è comparso per la prima volta davanti alla Corte di Assise di Bologna, con uno psichiatra al suo fianco.

uando è iniziata da parte della pm, Lucia Russo, la ricostruzione dell'omicidio di Alessandra Matteuzzi in tribunale a Bologna. Mentre descriveva l'aggressione, Stefania Matteuzzi, la sorella della vittima, è scoppiata in lacrime ed è dovuta uscire dall'aula sorretta da chi le sedeva vicino. "Penso a mia sorella, e penso a quello che le ha fatto. Sento ancora le sua urla. Poi penso alla mia mamma, devo essere forte per loro, soprattutto per mia sorella", ha poi dichiarato la donna all'esterno del tribunale. "Quando ho sentito la pm parlare nello specifico di quella sera, se penso che ero al telefono con Alessandra mentre succedeva tutto. Vivo le cose in due posizioni diverse, quello che ho sentito e quello che stanno raccontando in aula. Ce l'ho sempre in mente. Siamo tutti uniti per chiedere giustizia, perché lei deve avere tutta la giustizia possibile. Se non ce l'avrà lei allora significa che non c'è la giustizia", ha concluso Stefania Matteuzzi.

Nel servizio di David Marceddu (riprese Matteo Cotugno e montaggio Alberto Carroli) le interviste a:

Gabriele Bordoni - legale dell'imputato

Chiara Rinaldi - legale famiglia Matteuzzi