Professione plant sitter: "Curo le piante di chi va in ferie"

È sul grande balcone di casa, in una palazzina alla prima periferia, che Enrico Rossi, 29enne laureato in agronomia col pollice verde sin da bambino, custodisce le piante di decine di bolognesi. È a lui che le affidano quando vanno in vacanza: l'estate scorsa era arrivato a quattrocento, quest'anno saranno anche di più. Al punto che sta già cercando uno spazio più grande per la sua attività. Un'idea che è nata da una delusione: la mancata ammissione al dottorato di ricerca. Nel frattempo il posto lo ha vinto, ma non rinuncia al suo lavoro di plant sitter, tra i pochissimi in Italia, e ha creato una start up. Con l'obiettivo di farne una professione vera e propria.

Il servizio di Virginia Novellini, montato da Matteo Cotugno