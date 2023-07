Rallenta il mercato immobiliare. Ma i prezzi restano alti

Perdita di potere d'acquisto, erosione della capacità di risparmio, tassi in rialzo. Sono questi i fattori macro-economici che, dopo l'euforia post-Covid, hanno provocato conseguenze negative sul numero di mutui erogati e di compravendite.

E' un mercato immobiliare italiano che mostra "inequivocabili segnali di appannamento", quello descritto dal secondo Perdita di potere d'acquisto, erosione della capacità di risparmio, tassi in rialzo. Sono questi i fattori macro-economici che, dopo l'euforia post-Covid, hanno provocato conseguenze negative sul numero di mutui erogati e di compravendite.

E' un mercato immobiliare italiano che mostra "inequivocabili segnali di appannamento", quello descritto dal secondo Osservatorio 2023 di Nomisma, che ha analizzato i 13 principali capoluoghi, tra cui Bologna.

Secondo lo studio della società di consulenza, sotto le Due Torri, in particolare, a fine 2022 il numero di compravendite residenziali aveva raggiunto un nuovo record a quota 6.790, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente. Nella seconda parte dell'anno, però, l'andamento era già in calo e il trend è proseguito nel primo trimestre 2023, con -24% rispetto al primo trimestre del 2022.

Continua invece l'aumento dei prezzi, che, per le abitazioni nuove, sono aumentati dell'1,8% sul semestre (contro una crescita media nazionale dell'1%) e del 3,3% sull'anno. Anche i tempi medi di vendita sono tornati a crescere e oggi sono necessari oltre 4 mesi per acquistare un'abitazione. La media italiana è comunque oltre i 5 mesi.

Il servizio di Mattia Martini, montato da Emanuele Righi