Ricostruzione post sisma e 'ndrangheta, chiesto rinvio a giudizio per Giovanni e Raffaele Todaro

La Procura Antimafia di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Todaro (nipote del boss di 'ndrangheta Antonio Dragone, ucciso nel 2004), arrestato insieme al padre Raffaele nel gennaio scorso.

Giuseppe Todaro, che vive a Reggiolo, fino al 2021 era il tecnico esterno incaricato di istruire le pratiche per la ricostruzione di edifici privati in alcuni Comuni del Mantovano colpiti dal terremoto del 2012. Perno centrale dell'inchiesta, è accusato di aver messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici a chi affidava i lavori alle sue imprese. Il tutto con l'aggravante mafiosa.

Il servizio di Luca Ponzi