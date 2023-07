Saman, parla lo zio: "Il fidanzato voleva sposarla per i documenti"

Nuova udienza a Reggio Emilia del processo per l'omicidio di Saman Abbas. Per la prima volta in aula ha fornito dichiarazioni spontanee lo zio della ragazza, che aveva indicato agli inquirenti il luogo del ritrovamento del corpo a Novellara.

"Ho taciuto a lungo per paura", le sue parole. Il servizio è di Lucia Voltan