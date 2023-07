Sanità, i conti non tornano: 11 aziende su 13 in perdita

Pandemia, guerra, crisi energetica e climatica, inflazione: le ragioni sono ormai note, e i conti della sanità dell'Emilia-Romagna non tornano: la perdita di esercizio è di oltre 84 milioni di euro, con undici enti sanitari su tredici in deficit. Lo certifica anche la sezione regionale della Corte dei conti, che nello stesso tempo dà un giudizio complessivo favorevole del rendiconto del 2022, testimone di un bilancio solido e correttamente gestito. Il nodo resta quello della sanità, per i quali i magistrati contabili avvertono di un pericolo: i costi eccedenti sono stati effettivamente coperti, ma attingendo ai risparmi accumulati, a quello che il presidente della sezione della corte dei Corti, Marcovalerio Pozzato, ha definito "il salvadanaio di famiglia".

Gran parte del problema, ribadisce la regione origina dagli inadeguati finanziamenti governativi. Servizio di Francesco Satta, montaggio di Marco Sermenghi