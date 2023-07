Sorrivoli, il borgo sospeso vuole rinascere dopo le frane

Sorrivoli oggi è un paese sospeso. La notte tra il 16 e il 17 maggio un intero versante della collina è scivolato a valle e le case del borgo medievale ora si affacciano sull'abisso.

90 abitanti, un castello che è anche una parrocchia, una casa di accoglienza e un centro culturale. Molte famiglie sono ancora sfollate.

Per consolidare la collina servono 4 milioni e mezzo di euro. Il Comune ha avuto danni per oltre 10 milioni, da solo non ce la fa.

Servizio di Serena Biondini