Tromba d'aria, 14 feriti nel Ravennate

Sono al momento 14 le persone ferite per le conseguenze della tempesta di vento, pioggia e grandine che si è abbattuta nel pomeriggio nella provincia di Ravenna: dieci sono lievi, mentre quattro sono in condizioni di media gravità. Tra questi ci sono due persone - una alla guida di un'auto - colpite da alberi ad Alfonsine, caduti per il vento: sono state portate all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sono impegnate squadre di vigili del fuoco da tutta la regione per la rimozione di alberi caduti e pali della luce, oltre a squadre Enel per il ripristino della corrente elettrica, coordinate dalla Prefettura di Ravenna. Operativi i Coc a Ravenna e nei comuni della Bassa Romagna. A Ravenna zona di Savarna-Sant'Alberto c'è stato un sopralluogo del prefetto Castrese De Rosa e del sindaco Michele de Pasquale.

La tromba d'aria ha raggiunto raffiche di vento fino a 128.9 km/h ad Alfonsine. Diverse zone sono rimaste senza corrente. In particolare ad Alfonsine, Voltana/Belricetto, Conselice, Lavezzola e la zona di Rossetta (Fusignano/Bagnacavallo) si segnalano gravi danni estesi, con strade interrotte e tetti divelti. Si raccomanda di prestare attenzione in modo particolare ai numerosi cavi elettrici divelti.

Nel video le immagini girate a Lugo, dove la violenza del vento ha fatto accartocciare i tralicci dell'alta tensione.