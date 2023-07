Tutto il fascino di un antico mulino, tra storia e natura

E' partito dal cinquecentesco mulino di Castel dell'Alpe, sull'appennino forlivese, nel cuore del Parco delle foreste casentinesi, “Macinare Cultura”, il Festival dei mulini storici dell'Emilia Romagna, in programma fino al 10 settembre, tra camminate, arte, musica, laboratori. Un inno al turismo lento promosso da Ater Fondazione con AIAMS, l'Associazione italiana amici mulini storici.

Per Premilcuore, uno degli eventi con cui si punta al rilancio della stagione turistica, in ripresa dopo la forte flessione di giugno a causa dell'alluvione. “La strada è percorribile, tornate a trovarci”, è l'appello della sindaca.

Nel servizio di Virginia Novellini le interviste a Federico Morini, mugnaio AIAMS, alla prima cittadina Ursula Valmori, e al presidente della Pro Loco, Adamo Biondi.