Uccise il vicino a Misano Adriatico, condannato a 15 anni

Lo uccise sfondandogli il cranio con un attrezzo da palestra. Un'aggressione improvvisa, dopo una serie di liti e scaramucce per questioni di vicinato. Per l'omicidio la Corte d'assise di Rimini ha condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione Edi Zegarac, 54 anni, cittadino italiano di origine slovena, che confessò subito di avere ucciso il 50enne Nicola Donadio, originario della Basilicata, il 12 gennaio 2022.

I due vivevano in un'area con prefabbricati e roulotte a Misano Adriatico, un campo per persone in difficoltà abitativa. Litigavano spesso per sciocchezze, come sui panni stesi ad asciugare. E Donadio era già stato aggredito una volta dal vicino, riportando lievi lesioni, tanto da convincersi a querelarlo. E fu proprio quella denuncia, spiegò Zegarac, alla base dell'agguato mortale.

L'omicida, sottoposto a consulenza medica, è stato definito capace di intendere e volere con "una personalità disturbata". Chiese di essere giudicato con il rito abbreviato, che gli fu rifiutato per la presenza di aggravanti come i futili motivi. Aggravanti poi non riconosciute dalla Corte d'Assise, che gli ha perciò concesso lo sconto di pena.

Per i familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile, la sentenza è "troppo lieve per la morte di un uomo". Il pm aveva chiesto l'ergastolo.