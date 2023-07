Un nuovo invaso da 100 mila metri cubi

A Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, è stato inaugurato un nuovo invaso irriguo da 100mila metri cubi d'acqua che raccoglie sia le acque di pioggia collinari dello scolo Laghetti sia le acque depurate dal depuratore comunale. E' stato realizzato dalla Bonifica Renana, in circa un anno e mezzo, per recuperare acque di superficie da destinare all'irrigazione stabile delle coltivazioni a valle del nuovo invaso. Il terreno per il bacino è stato reso disponibile dal Comune, mentre l'opera, costata circa due milioni di euro, è stata finanziata dal un terzo dal Consorzio e e per due terzi dal Piano regionale di sviluppo rurale. All'utilizzo dell'invaso è anche abbinato un protocollo di monitoraggio continuo con l'Università di Bologna, per la verifica costante della qualità delle acque raccolte e distribuite.

Nel servizio di Francesco Rossi le voci di:

VALENTINA BORGHI - PRESIDENTE BONIFICA RENANA

FILIPPO GALEOTTI - COLDIRETTI BOLOGNA

FRANCESCO VINCENZI - PRESIDENTE NAZIONALE ANBI