"Una falla nel sistema di sicurezza del macchinario"

L'incidente mortale sul lavoro in cui perse la vita Nicoletta Palladini, schiacciata da un macchinario nella vetreria in cui lavorava a Borgonovo, nel Piacentino. Per la Procura c'era una falla nel sistema di sicurezza di un macchinario. Iscritti nel registro degli indagati due progettisti. resta indagato il produttore del macchinario. Chiesta l'archiviazione per i datori di lavoro.

Il servizio di Antonio Boschi