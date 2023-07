Vendemmia a rischio dopo l'alluvione: infezione alle viti

Dopo l'emergenza iniziale, quella fitosanitaria. I viticoltori che da mesi non possono accedere ai vitigni per le frane, ora si trovano a fronteggiare le infezioni delle piante, come la peronospera. Attacca il grappolo e preclude la produzione: a Brisighella nel ravennate le viti sono flagellate.

Servizio di Samule Amadori