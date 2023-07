Verso il 2 agosto, iniziative per non dimenticare le vittime delle stragi lungo i binari

A San Benedetto Val di Sambro, sull'appennino bolognese, si è tenuta una camminata per ricordare le 12 vittime della strage del treno Italicus, avvenuta il 4 agosto 1974. Un itinerario dedicato anche alle vittime delle altre stragi lungo i binari della regione: sul rapido 904 e alla stazione di Bologna.

Intanto, in vista del 2 agosto, in città gruppi di volontari hanno lucidato i "sampietrini della memoria", le 85 pietre d'inciampo installate da piazza del Nettuno fino a piazza Medaglie d'Oro. Ciascuna con il nome di una vittima, lungo il cammino del corteo per non dimenticare le 85 vittime dell'attentato del 1980.

Una iniziativa speciale è stata dedicata alla vittima più piccola: Angela Fresu, 3 anni, il cui ritratto è sulla serranda di un locale in via del Pratello. Con il progetto "Cantiere 2 agosto", ad ogni vittima è stata dedicata una narrazione. E si è provato ad immaginare il loro futuro, se non fosse stato cancellato da quella bomba. Per Angela, sarebbe stato il primo giorno di scuola materna.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Diego Gualandi), le voci di Marco Muratori e Paolo Vandelli, tra gli organizzatori della “Camminata per ricordare” a San Benedetto Val di Sambro, e di Antonella Colombi, narratrice della storia di Angela Fresu per il “Cantiere 2 agosto”.