Villa Verdi a rischio degrado

Dopo un lite giudiziaria fra gli eredi, da otto mesi Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, nel Piacentino, è chiusa al pubblico. Nessuno ci abita e non viene eseguita manutenzione, dice il sindaco Romano Freddi. Per la residenza del Maestro è stata decisa la vendita all'asta. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato un intervento per far rimanere la dimora in mani pubbliche.

Il servizio di Antonio Boschi