Prima la violenta, poi la abbandona in autostrada: arrestato 35enne

Violentata e poi abbandonata in autostrada. La vittima è una ragazza di 20 anni, di origine pugliese, che stava trascorrendo un fine settimana a Rimini con alcuni amici. Quel giorno, siamo ai primi di maggio, la giovane aveva bevuto.

Stava aspettando l'autobus che l'avrebbe portata in stazione per tornare a casa. Ed è proprio alla fermata che un uomo di 35 anni le ha offerto un passaggio. In auto, è spuntata della cocaina e dopo poco l'uomo ha mostrato le sue vere intenzioni, costringendola con la forza e gli schiaffi ad avere rapporti sessuali. Violenze che, secondo quanto denunciato dalla ragazza, si sono ripetute più volte nel corso della serata. Poi lui si è diretto in autostrada, ha accostato l'auto e l'ha abbandonata lungo l'A14. Ed è lì che l'hanno trovata in lacrime agenti di Polizia, accompagnandola in ospedale. Dopo la denuncia, sono scattate le indagini della squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Oltre al racconto dettagliato della giovane, decisive per l'arresto del 35enne le immagini delle telecamere. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari.

